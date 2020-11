Corona in Düsseldorf : Rheinbahn und Fortuna produzieren Mutmacher-Film mit vielen Prominenten

Corona in Düsseldorf

Düsseldorf Seit beinahe neun Monaten wird das Leben auch der Düsseldorfer vom Coronavirus bestimmt. Das schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Die Rheinbahn und Fortuna Düsseldorf haben nun mit vielen Promis aus der Landeshauptstadt einen Mutmacher-Film produziert.

Soziale Kontakte sind derzeit wieder besonders stark reduziert, öffentliche Veranstaltungen finden kaum noch statt. Bis es wieder so etwas wie Normalität gibt, wird es wohl noch etwas dauern. In dieser trüben Zeit hatten die Rheinbahn und Fortuna Düsseldorf die Idee, einen Mutmacher-Film zu produzieren. Der ist am Montag online gegangen.