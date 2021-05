Kontrollen in Düsseldorf : OSD stoppt Flaschenwerfer und löst Grillparty auf

Rund 200 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden am Wochenende eingeleitet, Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf An die Ausgangssperre halten sich viele Düsseldorfer. Nur vereinzelt treffen die Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes nach 22 Uhr auf Bürger in der Stadt, die sich nicht mehr an der frischen Luft aufhalten dürften. Doch tagsüber hat der OSD reichlich zu tun. Ein kurzer Blick auf das Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Ordungs- und Servicedienst (OSD) in Düsseldorf hat ein arbeitsreiches Wochenende hinter sich. Angaben der Stadt zufolge verzeichneten die Mitarbeiter insgesamt 245 Einsätze, davon 136 im Zusammenhang mit der Überwacher oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung. Ein Überblick.

Supermarkt Bei der Kontrolle eines Nonfood-Geschäfts in Wersten stellten OSD-Kräfte nach Angaben der Stadt fest, dass der Laden geöffnet und Waren ausgelegt hatte. Zudem befanden sich Kunden ohne negativen Corona-Test und ohne Termin in dem Markt. Die Mitarbeiter des OSD veranlassten die Schließung und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Zudem wurde die Bezirksleitung der Kette aufgefordert, alle Niederlassungen in Düsseldorf schließen zu lassen.

Altstadt Bei der Kontrolle eines Betriebes in der Altstadt trafen OSD-Dienstkräfte neun Menschen an. Im Zuge der Kontrolle entstand der Verdacht auf Schwarzarbeit sowie der Verdacht des illegalen Aufenthaltes. Wegen Bedrohung und Beleidigung erstatteten die Einsatzkräfte des OSD Strafanzeigen. Darüber hinaus wurden acht Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet.

Gastronomie In einer Kneipe in Lierenfeld trafen Einsatzkräfte des OSD vier Menschen an, die gegen das Nichtraucherschutzgesetz verstießen. Darüber hinaus wurde aufgrund des Verdachts des illegalen Glücksspiels ein Spielgerät sichergestellt und der Betrieb versiegelt

Bei der Überprüfung einer Schankwirtschaft in Rath trafen OSD-Mitarbeiter auf vier Kunden, die Alkohol tranken. Bei der Kontrolle wurden mehrere Wett- und Glücksspielgeräte sowie etwa 150 Tippscheine vorgefunden. Die hinzugezogene Steuerfahndung stellte knapp 4500 Euro sicher.

Zudem kontrollierte der OSD am Sonntag gegen 14 Uhr eine Schank- und Speisewirtschaft an der Rennbahn. Dort stellten sie fest, dass ein Getränke- und ein Grillpavillon geöffnet waren und sich etwa 15 Menschen auf dem Gelände aufhielten. Der Verantwortliche wurde aufgefordert, den Verkauf von Speisen und Getränken auf den Außer-Haus-Verkauf zu beschränken. Alle weiteren Anwesenden wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen .

Partys Infolge einer Beschwerde stellten Einsatzkräfte des OSD eine Party mit neun Gästen in Oberkassel fest. Alle Partygäste mussten die Wohnung am Samstagabend verlassen. Auch in einem Innenhof in Reisholz wurde am Samstag eine illegale Feier aufgelöst. Die Gäste verhielten sich der Stadt zufolge aggressiv, die Polizei wurde dazugezogen. Die Betroffenen erhielten Platzverweise. Zudem stellten die OSD-Mitarbeiter bei einer Kontrolle in Gerresheim am Sonntagnachmittag eine unangemeldete Veranstaltung mit 80 Teilnehmern fest. Nach Rücksprache mit der Polizei erhielten diese einen Platzverweis.

Flaschenwurf Im Rahmen des uniformierten Streifendienstes mit der Polizei wurden Einsatzkräfte am Sonntagabend mit einer Flasche beworfen. Der Flaschenwerfer konnte gestellt werden und leistete Widerstand bis er durch die Polizei fixiert wurde. Wegen der versuchten Körperverletzung wurde Strafanzeige erstattet.

(wie)