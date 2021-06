Überfüllte Altstadt an Wochenenden : Oberbürgermeister Keller will Clubs in Düsseldorf öffnen

Menschen in der Düsseldorfer Altstadt (Archivfoto). Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Um die Situation in der Düsseldorfer Altstadt an den Wochenenden zu entspannen, möchte Stephan Keller die Clubs wieder öffnen. Auch ganz neue Angebote am Rheinufer sind in der Diskussion. Ein Konzept dafür ist in Arbeit.