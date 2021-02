Viele Infizierte befürchtet : Obdachloser in Düsseldorfer Notunterkunft mit britischer Mutation infiziert

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Behörden fürchten Corona-Ausbruch in Obdachlosenunterkunft

Düsseldorf Ein infizierter Obdachloser hat in einer großen Notunterkunft übernachtet. Bislang wurden 21 Kontaktpersonen identifiziert. Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr durch die Mutation sind die Behörden besorgt.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Ein Obdachloser, der mit der britischen Corona-Mutation infiziert ist, hat in einer Notunterkunft in Düsseldorf mit 75 Menschen übernachtet. Das Gesundheitsamt befürchtet viele weitere Infizierte. Die Behörden schickten am Freitagabend zunächst 21 Kontaktpersonen in Quarantäne, die Suche nach weiteren möglicherweise Angesteckten läuft. Die Leiterin des Integrationsamts, Miriam Koch, bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.

Am Samstag werden sich Vertreter verschiedener Ämter treffen, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden. „Wir nehmen den Fall sehr ernst“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts, Klaus Göbels. Die britische Mutation sei extrem ansteckend. Dazu treffe es ein Klientel, in dem der Schutz vor dem Virus schwierig sei, da die Notschlafstellen von Personen mit „multiplen Problemlagen“ aufgesucht würden, also etwa psychischen Erkrankungen.

Die Menschen, für die Quarantäne verordnet ist, wurden in eine städtische Einrichtung im Stadtteil Stockum gebracht, die eigens zur Isolierung von Bewohnern von Sammelunterkünften mit Corona-Verdacht eingerichtet worden ist. Dort ist eine Vereinzelung möglich. Die Menschen wurden unter Schutzmaßnahmen mit Rettungswagen abgeholt.

Die Notunterkunft an der Graf-Adolf-Straße wurde desinfiziert und bleibt vorerst in Betrieb. Neuankömmlinge, die dort in den letzten Tagen nicht übernachtet haben, werden allerdings zur Vorsicht in einem Hostel untergebracht, das die Stadt in der Nähe angemietet hat.

Weil der Mann von der Notschlafstelle in eine andere Unterkunft umziehen sollte, wurde routinemäßig ein Corona-Test angesetzt. Dadurch wurde die Infektion am Freitagabend bekannt. Da die Stadt Düsseldorf derzeit alle positiven Tests auf die Mutationen untersuchen lässt, hatte ein Labor die britische Variante nachgewiesen.

Das Gesundheitsamt lässt nun alle Bewohner der Unterkunft testen. Weitere positive Befunde gibt es bislang nicht, das ist angesichts der Kürze der Zeit seit den Kontakten aber kein Grund zur Entwarnung. In der vor rund einem Jahr eröffneten integrierten Notschlafstelle gibt es Plätze für Frauen, Männer und Paare.