Corona-Lockerungen in NRW : Nicht alle Düsseldorfer Clubs öffnen am Freitag wieder

Im Herbst vergangen Jahres: Eine lange Schlange vor dem Sub in der Altstadt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Clubs und Diskotheken können unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung mit aktuellem Schnelltest wieder öffnen. Wir haben uns umgehört, welche Läden in Düsseldorf direkt vom Start an dabei sind – und welche noch zögern.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter und Hendrik Gaasterland

Diskotheken und Clubs dürfen ab Freitag wieder öffnen. Allerdings haben laut NRW-Gesundheitsministerium nur Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen negativen Corona-Test Zutritt. Die Testpflicht gilt auch für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Die Entscheidung, die Coronaschutzverordnung entsprechend abzuändern, fiel am Mittwoch – also zwei Tage vor der ersten Möglichkeit, die Türen seit Monaten wieder zu öffnen. Das ist für die Clubs eine Herausforderung, denn es reicht nicht, nur den Schlüssel in der Tür herumzudrehen. Personal und Material müssen bereitstehen.

Was sagen die Clubbesitzer in der Landeshauptstadt dazu, wieder loslegen zu dürfen? Wir haben uns umgehört.

„Wir machen am Freitag definitiv noch nicht wieder auf“, sagt Daniel Fritschi vom „Golzheim“. So kurzfristig bekomme er seinen Club nicht hochgefahren. „Außerdem bin ich noch relativ vorsichtig, ich traue dem Braten noch nicht so ganz.“ Er befürchte wieder eine „Hü-Hott-Politik“ wie im Dezember. „Damals sagte der Bund, die Clubs und Diskotheken könnten wieder öffnen, kurz darauf kam von Land NRW die Ansage, läuft doch noch nicht.“ Dieses Hin und Her wolle er sich nicht noch einmal geben. Außerdem habe er noch jede Menge Papierkram zu erledigen, was Corona-Hilfen angehe. „Damit habe ich im Moment echt so viel zu tun, wie früher mit meinem geöffneten Club.“

Auch das Infektionsrisiko schätze er noch hoch ein. Besonders nach dem, was man über Karneval in der Altstadt gesehen habe. „Da werden sich viele angesteckt haben. So kurz danach die Clubs zu öffnen, halte ich für eine schlechte Idee.“ Zudem gibt es in Fritschis Leben gerade noch etwas Wichtigeres als das „Golzheim“: Er ist Vater geworden.

Dino Cesljas betreibt unter anderem das „Sub“ und den „Ballermann 6“. „Wir machen am Freitag wieder auf“, sagt er. 19 Monate habe er in der Corona-Zeit geschlossen gehabt, da werde es endlich wieder Zeit. „Mit den Corona-Hilfen konnte ich zwar die Läden halten, aber mein Gehalt wurde davon nicht gezahlt. Und man muss ja seine Familie ernähren“, sagt er. Wegen des Krieges in der Ukraine habe er zwar gemischte Gefühle, aber man müsse den jungen Leuten ja auch mal etwas Abwechslung bieten. „Schließlich sind die ja auch nur einmal 21, das lässt sich nicht wiederholen.“ Dass ihm die Politik und Corona die Läden bald wieder schließen könnten, glaubt er nicht. „Ich denke, ab 20. März werden wir sogar noch weitere Lockerungen sehen.“

Daniel Vollmer vom „Schickimicki“ freut sich schon. „Wir machen den Laden ab Freitag auf jeden Fall auf. Ich bin schon gespannt, wie viele Leute wohl kommen. Die sind bestimmt alle total motiviert.“ Er hoffe, dass alles recht schnell wieder halbwegs normal laufe. „Weil wir ja ein recht kleiner Club sind, hatte ich auch das Personal schnell zusammen,“ sagt Vollmer. Dass es noch einmal zu Schließungen kommt, glaubt auch er nicht. Er hoffe, bis zum Herbst durchzustolpern. „Da bin ich gnadenloser Optimist“, sagt Vollmer, der auch das „Retematäng“ auf der Ratinger Straße betreibt.

In der „Nachtresidenz“ wurde alles wieder hochgefahren, die Promotion für die Wiedereröffnung hat begonnen. Allerdings gehen in dem Club in Nähe der Kö erst am 11. März – nach zwei Jahren Pause – die Lichter wieder offiziell an. Am Samstag startet zunächst ein Testlauf, ein sogenanntes „Soft-Opening“ mit geladenen Gästen.

„Wenn man von null auf 100 beginnt, ist es selten gut“, sagt Geschäftsführer Marcel Oelbracht, der etwas mehr als 900 Gäste zeitgleich in die Nachtresidenz lassen darf und mit einem vollen Haus beim Re-Start rechnet – trotz des Krieges in der Ukraine. „Den Zeitpunkt der Wiedereröffnung finde ich eigentlich unpassend, weil der Krieg unsere Gäste und uns auch beschäftigt. Aber wenn man zwei Jahre nicht öffnen konnte, ist für uns jeder Euro wichtig“, sagt Oelbracht, der über eine Benefizaktion für die Ukraine nachdenkt.

Im „Rosenrot“ an der Ratinger Straße geht die Party am Freitag wieder los. Laut Chefin Judith Sen ist alles vorbereitet, um ab 22 Uhr die Gäste „wieder in ausgelassene, rosenrote Partynächte zu entführen“. Angeboten werden „Funky Tunes, Sexy Beats und Classic Grooves“.

„Wir freuen uns total und sind sehr erleichtert gewesen, als die endgültige Entscheidung gefallen ist“, sagt Clubbetreiber Arif Köse. Am Wochenende öffnet er die Türen der „Rudas Studios“ wieder für seine Gäste. „Alle freuen sich, wollen raus. Der Nachholbedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Köse. Mit der Planung für die Eröffnung habe er bereits vor zwei Wochen begonnen. „Sonst würde das gar nicht gehen. Zwei Tage Vorlaufzeit wären für uns unmöglich“, sagt er. „Wir mussten quasi von vorne anfangen.“