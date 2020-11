Verwaltungsgericht entscheidet : Neue Maskenpflicht-Regelung in Düsseldorf ist rechtmäßig

Düsseldorf Die Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf, mit der diese eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für das Stadtzentrum und die Altstadt angeordnet hat, ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden.

Außerdem wurde sie mit einer zeitlichen Begrenzung versehen. Das geschah auch mit Blick auf zu erwartende weitere Klagen. Die Klägerin könnte noch Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht einlegen.Damit gelten in Düsseldorf nach wie vor folgende Maskenbereiche: Die Verfügung nennt zum einen einen großen Bereich in der Düsseldorfer Altstadt. Er beginnt im Norden an der Mühlenstraße und umfasst das Gebiet zwischen Rheinufer und Heinrich-Heine-Allee. Im Süden ist auch der Carlsplatz einbegriffen. In Stadtmitte gilt die Maskenpflicht für die Schadowstraße und für einen Bereich zwischen Berliner Allee und Königsallee. Die Pflicht gilt in den genannten Bereichen täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Auf dem Konrad-Adenauer-Platz und dem Bertha-von-Suttner-Platz, also am Vor- und Hintereingang des Hauptbahnhofs, gilt die Pflicht täglich zwischen 6 und 22 Uhr. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht nach wie vor unter anderem auf Bahnhöfen und in Bussen und Bahnen, auf Wochenmärkten oder auf Spielplätzen.