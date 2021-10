Corona-Zahlen : Inzidenzwert in Düsseldorf sinkt weiter

Düsseldorf Mehr als 32.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt. Doch die Zahlen sind rückläufig: Der Inzidenzwert liegt am Freitag bei 57,9.

Derzeit sind in der Landeshauptstadt rund 610 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Zahlen des Landeszentrum Gesundheit NRW hervor. Der Stadt zufolge wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 32.601 (+62 im Vergleich zum Vortag) Menschen in Düsseldorf eine Corona-Infektion festgestellt.

Von den Infizierten werden 43 in Krankenhäusern behandelt, zwölf liegen auf der Intensivstation. Rund 31.400 Personen sind inzwischen von ihrer Infektion genesen. 483 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind in Düsseldorf gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt jetzt bei 57,9 (Vortag 58,7). Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an.

Zudem gibt die Stadt an, dass am Mittwoch in der städtischen Diagnosepraxis 25 Abstriche und im Drive-in-Testzentrum 49 Abstriche genommen wurden. Dazu kommen 95 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Seit dieser Woche gibt es keine kostenlosen Bürgertests mehr – wer einen Nachweis braucht, muss diesen in der Regel selbst bezahlen.