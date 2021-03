Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Tag eins über 100 - was jetzt auf die Düsseldorfer zukommt

Zahlreiche Menschen flanieren am Montag (29. März) bei sommerlichen 21 Grad und Sonnenschein über die Rheinpromenade. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Liegt die Inzidenz in einer Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen über 100, kann die Notbremse in Kraft treten. Am Dienstag liegt der Wert in Düsseldorf über dieser Marke. Was jetzt auf die Düsseldorfer zukommt.