Corona-Verordnung entschärft : Inzidenz in Düsseldorf steigt über 50 – was das bedeutet

Außengastronomie in der Düsseldorfer Altstadt bliebe auch in der Inzidentstufe 3 weiter möglich. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Landeshauptstadt hat die Inzidenz-Marke von 50 erstmals seit Ende Mai wieder überschritten. Seitdem haben sich die Regeln in NRW geändert – was das nun für Düsseldorf bedeutet.

Erstmals seit zweieinhalb Monaten hat die Inzidenz in Düsseldorf wieder die 50er Marke überschritten. Am Mittwoch stieg der Wert der Stadt zufolge auf 51, am Vortag lag er noch bei 46,8. Wie geht es nun weiter?

Das Land NRW hat Ende Juli die Corona-Regeln entschärft. Demnach rutschen Städte und Kreise erst dann in die nächsthöhere Inzidenzstufe, wenn der Wert acht Tage in Folge über der Schwelle liegt – zuvor waren es drei Tage. Zudem wurde die Inzidenzstufe 3, zu der Düsseldorf mit einem Wert über 50 dann gehören würde, zunächst bis zum 19. August ausgesetzt. Grund dafür sei die „geringe Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Krankenhauseinweisungen“, hieß es vom NRW-Gesundheitsministerium. Bis zum Donnerstag kommender Woche gelten in Düsseldorf also, unabhängig von der Zahl der Neuinfektionen, dieselben Regeln.

Sollte die Inzidenzstufe 3 danach wieder in Kraft treten, würde das aber gravierende Verschärfungen der Corona-Regeln bedeuten. Eine einschneidende Veränderung wäre das Verbot der Bewirtung in Innenräumen. Restaurants und Kneipen könnten also nur noch ihre Außengastronomie öffnen. Zudem bräuchte es für Museen wieder Terminbuchungen, Sport in Innenräumen wäre verboten und auch private Veranstaltungen und Partys wären nicht mehr möglich.

Mit der steigenden Inzidenz steht die Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen nicht alleine da. Solingen und Mönchengladbach haben Sieben-Tage-Inzidenzen um die 75, Leverkusen liegt bei 58, Wuppertal bei 51,8.

Wie vielerorts hat sich durch die fortschreitenden Corona-Schutzimpfungen aber auch in Düsseldorf die Situation in den Kliniken entspannt. Derzeit werden 25 Infizierte in Krankenhäusern behandelt, sieben auf Intensivstationen. Ende Mai waren die Zahlen bei ähnlicher Inzidenz um ein Vielfaches höher.