61 Corona-Patienten : Düsseldorfer Intensivstationen sind so voll wie nie

Düsseldorf Derzeit werden 164 Corona-Infizierte in Düsseldorfer Krankenhäusern behandelt, davon 61 auf Intensivstationen – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Inzidenz sinkt indes unter die 150er-Marke.

Höchststand auf den Intensivstationen der Düsseldorfer Krankenhäuser: 61 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden derzeit intensivmedizinisch behandelt, 36 werden invasiv beamtet. So viele Corona-Intensivpatienten gab es seit Beginn der Pandemie nicht. Im April hat sich die Situation rasant zugespitzt – noch vor einem Monat waren es nur halb so viele Infizierte in Intensivbehandlung.

Die 150er-Marke macht in der Bundesnotbremse für die Einzelhändler einen großen Unterschied. Wird diese Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unterschritten, sind am übernächsten Tag Lockerungen möglich. Sollte in Düsseldorf also bis einschließlich Freitag die Inzidenz unter 150 liegen, könnten am Montag die Geschäfte wieder für „Click and Meet“ öffnen. Kundinnen und Kunden könnten also mit einem tagesaktuellen negativen Testergebnis und mit Termin shoppen gehen, wie es bereits Mitte April der Fall war. Alle weiteren Einschränkungen werden erst bei einer dauerhaften Inzidenz unter 100 wieder gelockert.