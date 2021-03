Kritik an Ruhezeit : IHK Düsseldorf befürchtet Hamsterkäufe vor Ostern

Gregor Berghausen ist Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Ankündigungen nach der Corona-Konferenz am Montag verunsichern zahlreiche Unternehmer in Düsseldorf. Es werden Hamsterkäufe befürchtet. Man will auf Kontaktverfolgung und Tests setzen.

Die Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf sieht die neuen Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz mit den Ruhetagen zu Ostern kritisch. „Die Ankündigung hat zu Verunsicherung geführt. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer reagieren bereits mit Unmut und Unverständnis auf diese aktuell noch zu konkretisierende Maßgabe“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Düsseldorf, Gregor Berghausen. Sie würden nun bei Personalplanung und Logistik kurzfristig vor Probleme gestellt.

Ob der angekündigte Schritt zu den erhofften Resultaten führen werde, sei fraglich, so die IHK am Dienstag. Auch die Gefahr erneuter Hamsterkäufe und langer Warteschlangen vor den Lebensmittelmärkten nehme zu, wenn diese lediglich am Karsamstag öffnen dürften.

Insgesamt stellte Berghausen fest, die Ergebnisse der gestrigen Gespräche seien aufgrund der steigenden Infektionszahlen zu erwarten gewesen. Für die Wirtschaft sei der „Jo-Jo-Lockdown“ außerordentlich bitter, da flächendeckende Insolvenzen in vielen Branchen drohen.

Die IHK fordert eine professionelle digitale Kontaktverfolgung. „Denn diese ist ein effektives Instrument, um die Pandemie einzudämmen. Es kann nicht sein, dass es nach einem Jahr nach wie vor kein einheitliches Konzept dafür gibt.“ Entsprechende Apps seien verfügbar und teils im Einsatz.

