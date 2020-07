Corona-Krise in Düsseldorf : Hotelschiff wird als Quarantäne-Station genutzt

Düsseldorf Die Landeshauptstadt nutzt das Hotelschiff „Bellejour“ auf dem Rhein als Quarantäne-Quartier für Corona-Infizierte. Das Schiff bietet Platz für bis zu 180 Personen, die in 90 Kabinen unterkommen können.

Da die Hotels von ihren Betreibern nun wieder vermehrt für touristische Zwecke oder Geschäftsreisende genutzt werden, suchte die Stadt nach einer Alternative, die zudem möglichst schnell in Betrieb genommen werden konnte - und mietete das Hotelschiff an. Familien, die sich in Quarantäne begeben müssen, werden weiterhin in der Quarantäneeinrichtung an der Blanckertzstraße untergebracht.