Gastronomie im Lockdown : Hafen-Meisterei liefert jetzt nachhaltig und in größerem Gebiet

Düsseldorf Paul Meister von der Düsseldorfer Hafen-Meisterei bringt seine Speisen mit wiederverwendbaren Schüsseln zu den Kunden. Zudem hat er das Liefergebiet erweitert. Gefragt sind derzeit vor allem rustikale Klassiker.

Immer den Kopf über Wasser halten, das ist die Losung von Paul Meister und seinem Team von der Hafen-Meisterei. Am liebsten würde der bekannte Koch, der 24 Jahre lang der Chef von Roberts Bistro war, an der Wupperstraße am Medienhafen seine Gäste wieder persönlich begrüßen, aber da das nicht geht, wird fleißig ausgeliefert – und das jetzt in einem erweiterten Liefergebiet und umweltfreundlicher. Auch appetitlicher, ließe sich sagen, denn stabile Schüsseln, die man auch spülen und wieder benutzen kann, erhöhen die Vorfreude aufs Essen in größerem Maße als Plastik zum Wegwerfen.