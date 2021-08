Shopping, Gastronomie, Sport : Inzidenz über 35 - in Düsseldorf gelten diese Regeln ab 20. August

Menschen genießen das warme Wetter bei einem Spaziergang auf der Rheinuferpromenade. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Ab 20. August gibt es in NRW nur noch eine Inzidenzgrenze, unter 35 oder darüber. Düsseldorf liegt aktuell deutlich über dem Schwellenwert. Somit gelten in der Landeshauptstadt folgende Regeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 20. August tritt in NRW eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft. Dann gibt es nur noch einen Inzidenzwert, der strengere Maßnahmen auslöst, den Inzidenzwert 35. Andere Schwellenwerte aus vorherigen Fassungen der Coronaschutzverordnung entfallen, somit auch die vier bisherigen Inzidenzstufen.

Die Maßnahmen treten in gesamt Nordrhein-Westfalen in Kraft, wenn das Land an fünf Tagen hintereinander bei einer Inzidenz von über 35 liegt. Wenn nur die Stadt Düsseldorf fünf Tage bei einer Inzidenz von über 35 liegt, treten die Maßnahmen nur in Düsseldorf in Kraft. (>>>Die jeweils aktuellen Werte finden Sie hier.)

In Düsseldorf liegt die Wocheninzidenz seit dem 23. Juli 2021 über 35. Was in Düsseldorf somit ab Freitag gilt, zeigt der folgende Überblick:

Für Geimpfte und Genesene stehen grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wieder offen. Masken- und Abstandspflicht bleiben bestehen.

Menschen ohne Impfung oder bereits durchgemachte Corona-Infektion benötigen einen maximal 48 Stunden alten Antigen-Schnelltest unter anderem für folgende Fälle:

Für folgende Veranstaltungen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko benötigen Ungeimpfte und nicht Genesene einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test:

Clubs

Diskotheken

Tanzveranstaltungen

private Feiern mit Tanz

Bordelle, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen

Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen außerhalb dieser Einrichtungen

Sportgroßveranstaltungen: höchsten 25.000 Zuschauende (einschließlich Geimpfte und Genesene). Bei mehr als 5000 Zuschauern darf höchstens 50 Prozent der regulären Höchstkapazität genutzt werden.

Testpflicht bei Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einem fünftägigen Urlaub oder einer vergleichbaren Dienst- oder Arbeitsbefreiung für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Tests bei Kindern und Jugendlichen: Alle Schülerinnen und Schüler an inländischen Schulen gelten als getestet. Der Schülerausweis muss erst ab 15 Jahren mitgeführt werden. Bei den 6- bis 14-Jährigen besteht ohnehin Schulpflicht, daher ist auch von durchgeführten Tests auszugehen. Kinder bis zum Schuleintritt benötigen keinen Test. Sie werden wie Getestete behandelt.

Maskenpflicht: Sie gilt unabhängig von der Inzidenz und davon, ob eine Person geimpft, getestet oder genesen ist. Eine medizinische Maske (mindestens OP-Maske) muss unter anderem grundsätzlich weiterhin getragen werden:

in öffentlichen Verkehrsmitteln

im Handel

in Innenräumen mit Publikumsverkehr

in Warteschlangen, an Verkaufsständen und in Kassenbereichen

bei Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Besuchern.

Ausnahmen von der Maskenpflicht:

Kinder bis zum Schuleintritt

in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen

Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.

Hinweis: Die Daten, die unseren Grafiken zugrunde liegen, stammen vom Robert-Koch-Institut. In einigen unserer Artikel sind die Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter die Basis der Berichterstattung und können davon abweichen. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(csr)