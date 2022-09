Ohne vorherige Terminvereinbarung : Omikron-Vakzine werden im Düsseldorfer Impfzentrum ausgegeben

Der Eingang des Impfzentrums am Bertha-von-Suttner-Platz (Archivbild). Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Im Düsseldorfer Impfzentrum kann man sich seit Kurzem auch mit den an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe immunisieren lassen. Zugelassen sind diese allerdings nur für die Auffrischungsimpfung.

Seit Ende vergangener Woche sind im städtischen Impfzentrum auch an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe gegen das Coronavirus verfügbar. Wie die Stadt Düsseldorf am Freitag mitteilte, werden aktuell die der Variante BA.1 angepassten Vakzine der Hersteller Biontech und Moderna verimpft. Voraussichtlich ab dem 30. September sollen auch an die jüngeren Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Impfstoffe verfügbar sein. Diese hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur vor wenigen Tagen zugelassen.