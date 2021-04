Corona-Pandemie : Ab Samstag Ausgangsbeschränkungen auch in Düsseldorf

Ab 22 Uhr gilt in Düsseldorf ab Samstag eine Ausgangssperre. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Am Samstag ist es auch in Düsseldorf so weit, eine Ausgangsbeschränkung kommt. Bürger dürfen dann nur unter bestimmten Umständen zwischen 22 und 5 Uhr ihre Wohnung verlassen.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf seit mehreren Tagen über der Marke von 100 liegt, wird die Stadt ab Samstag eine Ausgangsbeschränkung verhängen. Das gab die Stadt am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt.

In Kreisen und Städten mit hohen Infektionszahlen dürften die Menschen infolge des am Mittwoch im Bundestag beschlossenen Gesetzes ab 22 Uhr die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück in der Regel nicht mehr verlassen. Spaziergänge und Joggen alleine bleiben aber bis Mitternacht erlaubt.

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Das ist in Düsseldorf der Fall.

