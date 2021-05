Kostenpflichtiger Inhalt: Inzidenz unter 150 : Nächste Woche wieder Click & Meet in Düsseldorf

Ende März war das Einkaufen auf der Schadowstrasse möglich. Nächste Woche könnte es wieder so weit sein. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Exklusiv Düsseldorf Die gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf macht die Lockerung möglich. Der Wert ist erneut gesunken und wird am Freitag den fünften Tag in Folge unter 150 liegen.