Corona-Demo in Düsseldorf : Protest gegen „Querdenker“ wächst

Düsseldorf Zehn Versammlungen finden am Sonntag in Düsseldorf statt. Fünf davon sind Proteste gegen die Corona-Demonstration.

Für Sonntag sind zehn Demonstrationen in der Düsseldorfer Innenstadt angemeldet. Die wohl größte Versammlung der Gruppe „Querdenken“ wird im Rheinpark in Golzheim stattfinden. Der Anmelder rechnet laut Polizei mit 1000 Teilnehmern. Gleichzeitig wächst aber auch der Protest gegen die Corona-Kritiker. Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ und verschiedene Personen haben in der Nähe der Corona-Demonstration sowie in der Altstadt insgesamt fünf Kundgebungen angemeldet. Auch das Bündnis „Düsseldorfer Appell“, Vertreter der Kirchen, Gewerkschaften, Krankenhaus- und Pflegebündnissen und Kulturschaffenden unterstützen den Gegenprotest.