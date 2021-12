Corona-Demo in Düsseldorf : Enthemmte Extremisten

Corona-Demo in Düsseldorf

Die Kundgebung fand am Johannes-Rau-Platz statt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Meinung Düsseldorf Mehrere Tausend Gegner einer Corona-Impfpflicht haben am Samstag in Düsseldorf demonstriert. Die Polizei schätzte die Zahl auf rund 4000. Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt. Angemeldet waren rund 1000 Menschen.

Es ist sehr schwer zu ertragen, wenn am Samstag vor dem vierten Advent Demonstranten über die Düsseldorfer Königsallee ziehen und auf einem Banner „Stoppt die Corona-Diktatur“ zu lesen ist. Was für eine Diktatur? Darf man in Diktaturen demonstrieren? Gibt es dort ein Recht auf freie Meinungsäußerung?