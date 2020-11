Corona-Demos in Düsseldorf : Demo-Teilnehmer legten unglaubwürdige Atteste vor

Düsseldorf Bei den Corona-Demos am Sonntag hielten sich nicht alle Teilnehmer an die Regeln. Das Bündnis DSSQ und die Linke kritisieren die Versammlungsbehörde.

Das Ordnungsamt hat in Zusammenarbeit mit der Polizei insgesamt 28 Kontrollen bei den Demos gegen die Corona-Auflagen am Sonntag in Oberkassel und auf dem Marktplatz durchgeführt. Nach Auskunft der Stadt legten viele Teilnehmer unglaubwürdige Atteste für eine Maskenbefreiung vor. 14 Verdachtsfälle wurden aufgenommen und weitere acht Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Ein Demonstrant, der gegen die Maskenpflicht verstieß und die Personalien nicht herausgeben wollte, wurde abgeführt. Entsprechende Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Auch Michael Schele von Querdenken und Anmelder der Demo in Oberkassel zog am Montag Bilanz: „Ich bin zufrieden, wenn wir es mit legalen Mitteln auf die Straße schaffen.“ Die Stadt hatte die Auflage erteilt, dass die Demo nur auf den Rheinwiesen stattfinden durfte. Da die Querdenker eine weitere Versammlung auf dem Marktplatz angemeldet hatten, zogen etwa 300 Teilnehmer durch die Innenstadt zum Marktplatz. Aus Scheles Sicht sei der Protest nach den Corona-Regeln glatt gelaufen, die Demonstranten hätten sich zum großen Teil an die Maskenpflicht gehalten. Die Kontrollen durch das Ordnungsamt, die die Kundgebung um fast eine Stunde verzögerten, habe er als „Drangsalierung“ wahrgenommen. „Das werden wir uns merken“, sagte er auf der Demo im drohenden Ton. Die Einsatzkräfte hätten das Verfahren in die Länge gezogen, sagte er. Schele plant nun mehr „Nahkampf“ in Düsseldorf. Mit regelmäßigen Kundgebungen, Mahnwachen und Infoständen wolle man eine „Dauerbeschallung“ schaffen.