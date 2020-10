Demonstration in Düsseldorf : „Coronarebellen“ erneut ohne Maske

Demonstration in Düsseldorf

Eine Demonstration von „Coronarebellen“ am Burgplatz in Düsselodrf Mitte Juni. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Oberbürgermeister Thomas Geisel hatte die Einhaltung der Schutzmaßnahmen eingefordert. Doch viele Teilnehmer einer Demonstration am Wochenende trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Die Teilnehmer der umstrittenen Coronarebellen-Demonstration in der Innenstadt haben am Samstag erneut größtenteils keinen Mund-Nasen-Schutz getragen – obwohl Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) betont hatte, dass die Corona-Schutzauflagen auch für Demonstranten gelten. Die Route führte durch Bereiche, in denen neuerdings Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist, darunter die Altstadt.