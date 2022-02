Termine im Impfzentrum : Ab Montag wird auch in Düsseldorf Novavax verimpft

Am Impfzentrum am Bertha-von-Suttner Platz wird ab Montag auch der neue Impfststoff Novavax nach Termin verimpft. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf 5390 Dosen des Proteinimpfstoffs sind geliefert worden. 2680 Impfdosen stehen im städtischen Impfzentrum am Bertha-von Suttner-Platz bereit. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.

(rö) Die Stadt hat am Wochenende das erste Kontingent des Protein-Corona-Impfstoffs des Herstellers Novavax erhalten und beginnt ab dem heutigen Montag mit den Novavax-Impfungen: 5390 Dosen des Proteinimpfstoffs werden zunächst geliefert, die vollständig für Erstimpfungen verwendet werden können, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Impfstoff wird auch in Düsseldorf priorisiert an Personengruppen verimpft, die von der einrichtungsbezogenen Impfflicht betroffen sind, die ab Mitte März gelten wird.

Somit würden laut Stadt 2000 Dosen über einen Mitarbeiter-Schlüssel an die Krankenhäuser verteilt, auch in Pflegeeinrichtungen der Liga Wohlfahrt werden in dieser Woche Impfungen für medizinisches Personal angeboten.

2680 weitere Impfdosen stehen im städtischen Impfzentrum am Bertha-von Suttner-Platz für medizinisches Personal und die interessierte Bevölkerung bereit. Die Terminvergabe für das Impfzentrum erfolgt über die Hotline 0211-8999069. Bei der Angabe von Unverträglichkeiten gegen mRNA-Impfstoffe (wie Biontech und Moderna) ist ein ärztliches Attest notwendig. Medizinisches Personal, das der einrichtungsbezogenen Impfflicht unterliegt, benötigt eine Arbeitgeberbescheinigung, die unter corona.duesseldorf.de/arbeitgeberbescheinigung-impfpflicht heruntergeladen werden kann.

Beim Impfstoff von Novavax werden Teile des Spike-Proteins künstlich hergestellt und direkt in den Körper gespritzt. Das Immunsystem reagiert und baut eine entsprechende Abwehr auf. Für eine vollständige Impfung benötigt es zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen. Als vollständig geimpft gelten dann Personen, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage her ist.

Das Impfmobil der Landeshauptstadt ist auch diese Woche wieder im Stadtgebiet unterwegs. Von Montag bis Mittwoch, 2. März, macht es Halt am Stadtteilzentrum Garath. Am Donnerstag, 3. März und Freitag, 4. März steht das Impfmobil am Ernst-Lange-Haus an der Fürstenberger Straße in Hassels. Interessierte können sich am Impfmobil jeweils von 10 bis 17.30 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Hier wird vor allem der mRNA-Impfstoff verimpft.