Reiseveranstalter aus Düsseldorf „Wir wollen Umsatzmilliardär werden“

Vor dem Büro von Koray Cavdir werden Besucher von einem Werbespruch begrüßt, der ein bisschen nach Neunzigern klingt, in Wahrheit aber sein wichtigster Wachstumstreiber ist: „Ferien beginnen im Reisebüro“. Nicht etwa digital, sondern ganz persönlich buchen die Deutschen ihre Pauschalreise am liebsten – und landen dabei immer häufiger bei zwei bisher eher unbekannten Düsseldorfer Reiseveranstaltern: Ferien Touristik und Coral Travel. Die beiden Marken gehören zum Unternehmen Coral Touristik, das Cavdir seit 2021 anführt. Seine Mission: in der Liga von TUI, Schauinsland oder Alltours ankommen.