Unternehmen in Düsseldorf : Conzen zieht weg vom Carlsplatz

Unternehmen wird ab Januar 2020 komplett am Standort Flingern konzentriert.

„Conzen am Carlsplatz“ wird ab dem 20. Januar 2020 zur Kunstgeschichte gehören. Wie das Unternehmen mitteilt, werde ab diesem Tag das Geschäft komplett an der Adresse Fichtenstraße 56 konzentriert. „Das Käuferverhalten hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Einerseits werden auch Bilderrahmen und Kunst in einem nicht unerheblichen Umfang online gekauft. Andererseits hat sich die innerstädtische Verkehrspolitik derart geändert, dass es für Kunden sehr mühsam ist, mit einem Auto in die Innenstadt zu gelangen und dort zu parken, um ein ungerahmtes Bild anzuliefern und ein gerahmtes Bild wieder abzuholen“, sagt Fritz Conzen und verhehlt damit seine Kritik an der Stadt nicht.