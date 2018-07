Contra zur Merkur Spielarena in Düsseldorf

Düsseldorf Spielautomaten sind gefährlich und der Stadionname klingt albern. Dieser Sponsor ist der falsche, meint unser Autor.

Fortuna Düsseldorf möchte das F-95-Logo nicht neben die lachende Merkur-Sonne hängen – das sagt doch eigentlich schon alles, oder? Wenn nicht mal der Heimverein sich mit dem neuen Namen auf dem eigenen Stadion identifizieren kann, wer denn bitte dann in der Stadt? „Spielarena“ - das klingt doch lächerlich und ein bisschen albern. Wer kann sich in irgendeiner Art und Weise mit Spielautomaten identifizieren? Experten sehen in ihnen die gefährlichste Variante des Zockens, weil sie besonders süchtig machen. Bis zu 60 Euro in der Stunde kann man an so einem Gerät verlieren. Dafür noch Werbung zu machen, ist eigentlich absolut unnötig und etwas ganz anderes als eine coffeinhaltige Blubberbrause wie im oft belächelten Leipzig.