Einzelhandel : Conrad schließt seine Düsseldorfer Filiale

Conrad Electronic an der Oststraße wird schließen. Foto: Bernd Linden/Linden

Düsseldorf Am 15. Februar schließt das Geschäft an der Oststraße, bis dahin soll der Betrieb noch normal weiterlaufen. Als Grund werden unter anderem „wirtschaftliche Erwägungen“ genannt.

Der Elektronikhändler Conrad Electronic schließt im kommenden Monat sein Geschäft in Düsseldorf. „Diese Filiale wird zum 15.2. geschlossen“, lautet der knappe Text auf einer Info-Tafel am Eingang des Ladenlokals an der Oststraße nahe dem Hauptbahnhof. Zudem werden Nachlässe von bis zu 70 Prozent auf Ausstellungstücke angekündigt.