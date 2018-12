Luftverkehr: Condor hat Wartungsstandort in Düsseldorf

Die Airline wartet dort ihre Airbus-Flotte. Der Flughafen erwartet in den Ferien eine Million Passagiere.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft am Düsseldorfer Airport, Condor, wartet ihre Airbus-Flotte künftig in der Landeshauptstadt über die Unternehmenstochter Condor Technik GmbH. Aktuell finde der erste Check eines Airbus’ A320 im Hangar 7 im östlichen Bereich des Flughafens statt, erklärte das Unternehmen am Freitag. Der Mietvertrag für eine Fläche von 7400 Quadratmetern in der Halle plus Lagerflächen und Büros gilt zunächst für zehn Jahre, bereits ab dem kommenden Sommer sollen rund 80 Mechaniker und Technikexperten sowie 20 Logistikmitarbeiter dort tätig sein.