Einkaufen in Düsseldorf Shoppen bei ganz bestimmten Konzepten – Zehn Concept Stores in Düsseldorf

aest. Gleich mit zwei Concept Stores ist Katharina Meerkamp in Düsseldorf vertreten: Seit 2018 mit „aest.“ an der Ackerstraße, seit diesem Jahr auch an der Luegallee in Oberkassel. Im Fokus steht Mode aus Skandinavien. Mit neuen Marken hat sie ihr Sortiment aus Interieur, Schmuck und Beauty-Produkten erweitert. Sowohl der Store an der Ackerstraße 127 als auch der Laden an der Luegallee 15 sind dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.