Kreditvermittler aus Düsseldorf Finanz-Start-up Compeon geht erst insolvent – und wird jetzt mit frischem Geld gerettet

Das Düsseldorfer Finanz-Start-up Compeon hat am Dienstag Insolvenz angemeldet, doch schon 48 Stunden später wurde die drohende Pleite abgewendet. Das hat das Unternehmen unserer Redaktion exklusiv bestätigt. „Wir haben am Donnerstagnachmittag eine neue Finanzierung erhalten“, sagt Compeon-Geschäftsführer René Albert. „Direkt danach konnten wir den Insolvenzantrag am Amtsgericht Düsseldorf zurückziehen.“ Der vorläufig bestellte Insolvenzverwalter Peter Minuth muss nun nicht mehr tätig werden, auch er hatte sich für eine Übergangsfinanzierung eingesetzt – um das Unternehmen fortzuführen.