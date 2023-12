Comic- und Manga-Convention in Düsseldorf Die Stadt für die Manga-Szene

Irgendwie hatte Nishio Kami die Rolle des Special Guests inne. Der Japaner war für die CMC nach Düsseldorf gereist und hatte als Gastgeschenk ein Comic dabei, der auf dem Weihnachtsmarkt der NRW-Landeshauptstadt spielt. Der Zeichner hatte sich im Internet Fotos von Düsseldorf besorgt und so die realistische Szenerie in seinen Zeichnungen umgesetzt. Manga-Zeichnerin Helga Waga – die Japanerin lebt seit 14 Jahren in der Landeshauptstadt – und der Düsseldorfer Christian hatten Kami zur CMC gelotst. „Ich habe Nishio schon häufiger von Düsseldorf erzählt. Da war es nicht schwer, ihn davon zu überzeugen, mal an den Rhein zu kommen“, verrät Christian. „Er war auch auf dem Weihnachtsmarkt und ist von der Stadt begeistert.“ Das kann auch an dem Bratapfel-Glühwein gelegen haben, den Kami bei seiner Weihnachtsmarkt-Premiere getrunken hat.