Drei Konzerte in Düsseldorf Was die letzten Karten für Coldplay kosten

Wer spontan Lust auf den Besuch eines Spitzenkonzerts in Düsseldorf hat, muss tief in die Tasche greifen. Am Samstag, Sonntag und Dienstag spielt die britische Band Coldplay in der Arena – und die Abende sind allesamt ausverkauft. Nur noch einzelne Karten sind zu haben. Sie werden bei Ebay versteigert oder bei Ticketmaster im „Resale“ angeboten, wenn sie von den Käufern nicht selbst genutzt werden. Mehrere Hundert Euro werden für das einzelne Ticket dann meist fällig. Auf Ticket-Plattformen, die teils größere Kontingente feilbieten, können es je nach Lage des Platzes auch über 1000 Euro sein.