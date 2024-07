Drei Konzerte in Düsseldorf Was man zu den Konzerten von Coldplay wissen muss

Die ausverkaufte europäische Stadiontournee von Coldplay im Sommer 2023 endete am Dienstag mit einer vierten Show in Amsterdam. Die Konzerte im Juli und August 2024 sind die dritte Reihe von europäischen Terminen, die „Music Of The Spheres World Tour“ wird 2024 mit Konzerten in Deutschland und Österreich fortgesetzt. Neben Klassikern wie „Viva La Vida“ und „Yellow“ wird die Band sicherlich auch neuere Songs wie „My Universe“ mitbringen.