Mordfälle in Düsseldorf Neue Spuren in alten Mordfällen

Es sind Fälle, die in Erinnerung bleiben, bei denen die Namen der Opfer, die Schlagworte der Ermittlungskommissionen seit Jahrzehnten nicht in Vergessenheit geraten sind. Als „Mord im Maisfeld“ wurde der gewaltsame Tod an der 50-jährigen Sigrid C. bekannt. Sie starb im August 1992 bei einem Spaziergang am Rhein in Meerbusch – ihr Mörder hatte sie offenbar überrascht, ins Feld gezogen, gewürgt und erstochen. Den mutmaßlichen Täter hat die Polizei nun überführt: Winzige Hautpartikel unter den Fingernägeln der Toten haben die Ermittler mithilfe einer DNA-Analyse zu dem 63-jährigen Manfred C. geführt, der bereits wegen des Mordes an einem zwölfjährigen Mädchen im Gefängnis sitzt.