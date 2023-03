Cold Case in Düsseldorf und Meerbusch Eine DNA-Spur überführte den Maisfeld-Mörder

Dass Manfred C. in den 90er-Jahren bis zu seiner Festnahme noch weitere Morde begangen haben könnte, sei denkbar, sagt Guido Adler. Doch bislang sei die Suche nach weiteren Cold Cases ergebnislos verlaufen. Die Ermittlung in solch lange zurückliegenden Straftaten sei äußerst schwierig. Einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Neuss schließen die Ermittler aber aus: 1993 verschwand die 43 Jahre alte Rita S. und wurde kurz darauf tot in einem Maisfeld in Weckhoven gefunden. Zwei tote Frauen im Maisfeld, die zeitliche und räumliche Nähe, der ähnliche Modus Operandi – die Parallelen sind erstaunlich. Dennoch gebe es keine Hinweise darauf, dass Manfred C. in diesem Fall infrage komme.