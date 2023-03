Cold Case in Düsseldorf und Meerbusch Eine DNA-Spur überführte den Maisfeld-Mörder

Es waren winzige Hautpartikel, die Kriminaltechniker 1992 unter den Fingernägeln der toten Sigrid C. fanden, die 30 Jahre lang in der Asservatenkammer lagerten – und die nun den mutmaßlichen Mörder überführt haben: Manfred C., gebürtiger Düsseldorfer und heute 63 Jahre alt, soll die Frau bei einem Spaziergang am Rhein überwältigt, in ein Maisfeld gezerrt, gewürgt und erstochen haben. Der Cold Case, der als Mord im Maisfeld bekannt wurde, ist wohl aufgeklärt.