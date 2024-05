KI-Start-up Cognigy aus Düsseldorf „Viele denken, wir hätten 1000 Mitarbeiter“

Die Firmenzentrale in Düsseldorf, Büros in Malaga, London, San Francisco, Sydney, Seoul, Tokio, Dubai. Unter den Kunden Weltmarken wie Persil oder die Lufthansa-Gruppe. Das Start-up Cognigy gehört zu den angesehensten Anbietern von Software, die Konversationen zwischen Kunden und Unternehmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz automatisiert – unter Fachleuten „Conversational AI“ genannt. Erkundigt man sich aber bei Cognigy-Mitgründer Sascha Poggemann, wie viele Mitarbeiter sein Unternehmen hat, will er die Zahl am liebsten nicht öffentlich lesen.