Schulprojekte in Düsseldorf : Kinderseelen in der Krise stärken

Juliane Kasper (links) erarbeitet mit Schülern, wie sie mit Ängsten und Stress umgehen können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In der Grundschule in Niederkassel hilft Coach Juliane Kasper den Jungen und Mädchen der vierten Klasse, mit Stress und Ängsten umzugehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Wolff

Unbeschwert sollte eine Kindheit sein. Aber ist das in Zeiten von Corona, Krieg und Krise überhaupt möglich? In Wahrheit sind schon Kinder an Grundschulen gestresster, als man als Erwachsener glauben würde. Juliane Kasper weiß das. Als Coach kommt sie in die vierten Klassen der Niederkasseler Grundschule, um die Schüler zu stärken. Das Zauberwort heißt „Resilienz“.

Griffiger ist der Name für die Schüler: das „Bamboo Projekt“. Bamboo heißt auf Deutsch Bambus – „und ähnlich wie der Bambus, der jeden Sturm gut übersteht und durch seine biegsamen Halme wieder stabil wird, solle es am besten auch den Kindern gehen“, sagt Juliane Kasper. Vor rund drei Monaten hat sie als Coach an der Grundschule Niederkassel gestartet. Einmal pro Woche kommt sie für zwei Stunden in den Unterricht. Heute bei der 4b.

Info Hunderte Millionen Euro für die Schulen Folgen Das Land NRW hat das Programm „Ankommen und Aufholen“ bis Ende der Sommerferien 2023 verlängert. Es soll helfen, die Folgen der Corona-Pandemie für Schüler abzufedern. Personal Bislang stehen 430 Millionen Euro zur Verfügung – unter anderem für (befristetes) Extra-Personal, sowie „Extra-Zeit“ zum Lernen. Geld gibt es auch für Projekte an den Schulen.

Schnell kehrt Ruhe im Klassenzimmer ein. Alle 22 Kinder schauen Richtung Tafel. Thema heute: „Ich fühle mich gestresst und ängstlich und ich überdenke alles.“ Ziel der Stunde ist es, herauszufinden, was die Kinder in ihrem Alltag stresst. Juliane Kasper teilt die Klasse in fünf Gruppen ein, die erstaunlicherweise am Ende fast alle die gleichen Punkte nennen: Stress durch die Schule, Streit mit der Familie, Streit mit Freunden, Termin- und Zeitdruck. Laut einer Studie werden Umwelt- und finanzielle Probleme auch noch sehr häufig genannt.

Aber wie kommt man damit besser klar? Kasper: „Es steckt in jedem von uns die Fähigkeit, schwierige Situationen gut zu bewältigen. Man muss nur seinen Gedankengang oder -lauf kennen, um seine Gefühle zu verstehen, und in die richtige Richtung zu leiten.“ Die Düsseldorferin hat jahrelang Führungskräfte in der freien Wirtschaft in Veränderungsprozessen begleitet und gecoacht. Nun arbeitet sie mit jungen Menschen. „Das Thema Resilienz und der Umgang damit haben mich schon sehr lange beschäftigt“, sagt sie. Gerade durch die Corona-Zeit habe die mentale Gesundheit vieler Kinder gelitten. Deshalb sei es umso wichtiger, die Kinder und Jugendlichen jetzt da abzuholen, wo sie stehen.

Und das ist nicht immer mitten im Leben – sondern auch daneben. Laut einer Studie habe jedes sechste Kind mit negativen Gedanken zu tun, sagt Kasper. Außer ihr gebe es bislang nur eine weitere Trainerin von der Organisation „iheart“ in Deutschland, die sich um das Thema Resilienz bei Kindern und Jugendlichen kümmere. „iheart“ kommt aus England, wurde 2018 gegründet und hat sich auf die Unterstützung junger Menschen, Eltern, Schulen und Pädagogen spezialisiert. Kasper – selbst Mutter einer 17-jährigen Tochter – wünscht sich, dass das schwierige Feld viel mehr beackert wird: „Das Thema mentale Gesundheit im Schulalltag ist so wichtig. Denn wenn wir neben der Spur laufen, können wir auch nicht vernünftig lernen.“

Ähnlich sieht das Rektorin Imke Hankammer, die das Projekt an die Niederkasseler Grundschule geholt hat. Sie suchte und fand dafür Unterstützer: „Zum Teil wird das Projekt vom Land aus Corona-Geldern finanziert, zum Teil durch Spenden beziehungsweise Fördergelder.“ Bald haben alle vierten Klassen daran teilgenommen. Hankammer möchte aber gerne weitermachen: „An unserer Schule werden viele Kinder von ihren Eltern in die alltäglichen Dinge und Geschehnisse mit einbezogen. Das ist auch gut so. Aber Kinder, die gut informiert sind, machen sich auch Gedanken. Da ist es wichtig, sie auch manchmal richtig abzuholen.“

Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel? Diesmal: Zwei Jahre OB Keller - wir ziehen Bilanz. Der Weihnachtsmarkt startet. Und eine Mutter berichtet, wie schwierig es ist, eine weiterführende Schule zu finden. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken!

Gerade in der 4. Klasse sei das Projekt gut und passend aufgehoben, findet Rektorin Hankammer: „Das ist jetzt genau die richtige Zeit, denn viele Kinder machen sich Sorgen, wie es auf der weiterführenden Schule weitergeht. Da kommen andere Sachen auf als Sätze wie: ‚Du bist nicht mehr meine Freundin‘. Der Druck wächst enorm und da ist es schon wichtig, dass die Kinder gestärkt aus der Grundschule an der weiterführenden Schule ankommen.“