Gastronomie in Düsseldorf : Was aus dem Eilantrag gegen Clubschließungen wurde

Was aus dem Eilantrag gegen Clubschließungen wurde

Gastronomie in Düsseldorf

Düsseldorf Barbetreiber Walid El Sheikh war vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster rechtlich gegen die Schließung von Clubs vorgegangen. Jetzt ist der Fall abgeschlossen.

Der Gastronom Walid El Sheihk hat seinen Eilantrag gegen die Clubschließungen zurückgenommen. Der Betreiber mehrerer Bars und einer Disko (Oh Baby Anna) hatte sein Vorgehen etwa damit begründet, dass in der Bundesgesetzgebung keine flächendeckenden Lockdowns mehr vorgesehen sind. Das ist in der Zwischenzeit allerdings geändert worden.