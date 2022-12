Club in Düsseldorf Warum die Rettung des Clubs Golzheim unwahrscheinlich ist

Wenn das Golzheim in der Theodor-Heuss-Brücke Ende Januar wegen Sanierungsarbeiten am Bauwerk schließen muss, könnte das nach fast neun Jahren ein endgültiger Abschied werden. Die Chance auf eine Rettung und Wiedereröffnung nach dem jetzt nötigen Ausbau aller Installationen schätzt Betreiber Daniel Fritschi nur noch auf zehn Prozent, wie er unserer Redaktion sagt. Zu dieser ernüchternden Einschätzung kommt er jetzt nach einem Treffen in dem Club für elektronische Musik an der Uerdinger Straße. Beteiligt waren das Kulturdezernat, das Amt für Brückenbau und die Stadtwerke, sowie Bürgermeisterin Clara Gerlach (Grüne). „Im Moment hänge ich völlig in der Luft“, sagt Fritschi.