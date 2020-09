Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Mobilität in Düsseldorf : Clevershuttle fährt langsam aus der Corona-Krise

Die Ladestation für den Clever­shuttle-Fuhrpark befindet sich auf dem Stadtwerke-Areal am Höherweg. Foto: Stadtwerke

Düsseldorf 20 Elektro-Fahrzeuge können inzwischen über eine App gebucht werden. Wegen der Corona-Pandemie wurden auch Exklusivfahrten ermöglicht, aber jetzt gibt es einen interessanten Trend.

Die Stadt Düsseldorf stärkt Sharing-Dienste, um den Menschen Alternativen zum eigenen Auto anzubieten. Vor allem die elektrische Mobilität bietet mit Blick auf saubere Luft Vorteile. Der Elektro-Roller Eddy machte 2017 den Anfang, mittlerweile sind 500 der grünen Roller in Düsseldorf unterwegs. Die Stadtwerke kooperieren hier mit dem Berliner Start-up „emmy“.

Vor zehn Monaten starteten die Stadtwerke zudem mit Clevershuttle ein Joint-Venture, ebenfalls ein Berliner Start-up, bei dem Profi-Fahrer in E-Mobilen an unterschiedlichen Adressen Fahrgäste einsammeln und zu ihren Zielen bringen. Beide Angebote kommen bei der Teilsperrung der U79 am Wochenende zum Einsatz.

Während der Eddy inzwischen sehr bekannt ist, wurde der Start von Clevershuttle durch die Corona-Krise erschwert. Man meldet sich dort über eine App an, das System berechnet, welche Kunden an oder nahe der Strecke aufgenommen werden wollen.

Die Idee ist so einfach wie gut, aber die Pandemie mit der Prämisse „Social Distancing“ passt nicht zum Geschäftsmodell. Wurden normalerweise bis zu fünf Personen, die sich nicht kennen, „gepoolt“, sind es heute maximal zwei. Es gilt Maskenpflicht, zudem wurde auch die Einzelfahrt ermöglicht. Die dominierte wegen Corona anfangs, jetzt wählen 85 Prozent der Kunden wieder das Pooling-Modell.

Preisbeispiele: Von der Hochschule in Derendorf nach Unterbilk kostet die Poolingfahrt 5,50 und die Exklusivfahrt 8,50 Euro. Von Wersten zum Südstrand des Unterbacher Sees werden 6,30 Euro fällig (9,70 Euro).

In Düsseldorf ist der Zahl der Fahrzeuge von anfangs fünf auf 20 gewachsen. Insgesamt zählt die Flotte 170 Autos, Clevershuttle ist in Kiel, Leipzig und Düsseldorf aktiv. 100.000 Fahrten werden monatlich absolviert, wie viele es in Düsseldorf sind, wird nicht mitgeteilt.