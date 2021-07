Wahlkampf in Düsseldorf : Warum Claudia Roth in Düsseldorf viel gelernt hat

INNENSTADT Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestages, war auf Einladung der Grünen Bundestagskandidatin Sara Nanni zu Gast. Gemeinsam machten sie sich auf einen Rundgang durch das Viertel rund um den Hauptbahnhof.

Plötzlich war sie da. Nichts hatte das Erscheinen der Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne) angekündigt. So unprätentiös wie ihr Auftritt an der Mintropstraße, entwickelte sich der Rundgang durch den Kiez hinter dem Hauptbahnhof. Mit den Erläuterungen von Omid Gudarzi erhielt die Bajuwarin – Roth hat ihren Wahlkreis in Augsburg – einen Einblick in die schönen und schrecklichen Seiten eines der lebendigsten Düsseldorfer Stadtteile. Neugierig schaute sie in leerstehende Ladenlokale hinein, sprach mit Cafè-Besitzern, Percussionisten, Conga-Akademie-Betreibern, Vereinsvorsitzenden und erfreute sich an den Schönheiten der Hinterhöfe, hörte sich Probleme mit der Sauberkeit der Straßen, mit Nachbarn und der Pandemie an. „Es ist spannend eine Stadt so zu erleben“, meinte Roth. „Ich war im marokkanischen Viertel. Das war so ein wunderbares Erlebnis, das zeigt, wie Deutschland auch sein kann.