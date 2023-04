Millionen fürs stille Örtchen Erste neue Edel-Toilette geht in Betrieb

„Da steckt eine Menge Technik dahinter“, erklärt Doreen Kerler. So ist die extra für Düsseldorf designte Anlage in zwei Räume getrennt: Der weitaus größere ist der öffentlich zugängliche Raum. Hier läuft vieles automatisch: etwa das Abspülen der barrierefreien Toilette nach dem Benutzen; das Wasser am Waschbecken reagiert ebenfalls auf Sensoren. Mit einer Wickelablage ist auch an Familien mit Säuglingen und Kleinkindern gedacht. Notruf-Knöpfe sind an mehreren Stellen an der Wand angebracht – immer jeweils in Sitzhöhe, aber auch knapp über dem Boden, für den Fall, dass jemand dort liegen sollte und nach Hilfe rufen muss. Für mehr Hygiene gibt es für Spritzen, etwa von Diabetikern, einen Mülleimer mit kleiner Öffnung, damit sich niemand verletzen kann.