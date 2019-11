Events in Düsseldorf : Schminken muss sich jeder selbst

Ab 18. Dezember gastiert der Cirque du Soleil in Gerresheim. Die RP warf beim Gastspiel in Den Haag einen Blick hinter die Kulissen.

78 Trucks werden bald das alte Glashüttengelände in Gerresheim ansteuern. Dort wird der Cirque du Soleil sein Programm „Totem“ zeigen – vom 18. Dezember bis 2. Februar, mindestens. Denn schon jetzt sei die Nachfrage nach Karten so groß, dass sich eine Verlängerung über die ursprünglich angepeilten vier Wochen hinaus geradezu aufdränge, heißt es vom Veranstalter.

Der kanadische Zirkus braucht viel Platz für sein Grand Chapiteau, das riesige weiße Zelt für mehr als 2000 Zuschauer, für die insgesamt 120 Mitarbeiter aus 28 Nationen, darunter 48 Artisten, die Technik, die Küche, für alles drumherum. Denn der Cirque du Soleil ist wie ein kleine Stadt, auch wenn die Artisten selbst schon längst nicht mehr in Wohnwagen hausen, sondern in Hotels übernachten. Nachdem die Kanadier bei den letzten Gastspielen in Düsseldorf immer das halbfertige Grafental-Gelände benutzt hatten, war es nur logisch, nun nach Gerresheim zu kommen. Die Fläche liegt brach, das dort geplante Glasmacherviertel lässt seit vielen Jahren auf sich warten. Acht Tage wird der Aufbau, nur zwei der Abbau dauern.

Das Leben zwischen den Vorstellungen spielt sich vor allem im hell erleuchteten Trainingszelt ab. An einer Wand hängt ein Zettel, auf dem die Namen aller Artisten stehen, jeder, der kommt, muss dort einen Haken hinter seinen Namen setzen – der Cirque du Soleil ist letztlich auch nur ein Arbeitgeber. Für sechs Wochen wird jeder auserwählte Artist vor Arbeitsbeginn nach Montreal geschickt, erzählt Pressechef Olivier Fillion Boutin, dort wird er in seinen Job eingewiesen, und dort lernt er auch, wie man sich selbst schminkt. Das im Vorfeld jeder Show zu erledigen, wird von den Künstlern erwartet.

„Totem“ heißt das Programm, das in Düsseldorf gezeigt wird. Es erzählt von der Entwicklung des Menschen – von seinen amphibischen Ursprüngen, über den neuzeitlichen Traum vom Fliegen bis hin zum Zustand eines Workaholic mit Handy am Ohr, wobei die Indianer-Völker besonders berücksichtigt werden. Das klingt schon so, als sei dieser Anspruch nicht ohne viele außergewöhnliche Kostüme zu erfüllen, und genauso ist es auch. In 300 verschiedene, speziell in Montreal angefertigte Roben schlüpfen die Künstler, die größtenteils aus dem Hochleistungssport zu dem Zirkus gestoßen sind. Damit diese wie eine zweite Haut passen, wird von jedem Artisten ein Bodyscan gemacht, erzählt Boutin, zumal immer damit gerechnet werden muss, dass Mann oder Frau durch das intensive Training an Gewicht verlieren.