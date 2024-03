Zirkusgastspiel in Düsseldorf Diese Promis kamen zur Premiere von Cirque du Soleil

Die Show Kurios wurde 2014 in Montreal uraufgeführt. Seither hat das Programm mehr als fünf Millionen Zuschauer in 30 Ländern weltweit begeistert. Daran beteiligt sind 50 internationale Artisten aus 17 Ländern. Die Produktion verbindet in gewohnter Cirque-du-Soleil-Manier Weltklasseartistik mit erfrischender Fantasie und Komik. Tickets für die Show gibt es unter www.cirquedusoleil.com/kurios.