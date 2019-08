Vorfall in Düsseldorf : Kirche verhüllt Kreuz für Auftritt von jüdischem Chor

Dieses Kreuz in der Christuskirche in Düsseldorf-Oberbilk war am Sonntag verhüllt (Archivfoto). Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Damit der Chor der jüdischen Gemeinde am Sonntag in der Christuskirche singen durfte, wurde das Kruzifix verdeckt – zum Unmut mancher Gläubigen. Die Kirche verteidigt sich: Man habe niemandem zu nahe treten wollen.

Als die Mitglieder der Emmaus-Gemeinde am Sonntag die Christuskirche in Oberbilk betraten, bot sich ihnen ein ungewohnter Anblick: Das Kreuz über dem Altar war mit schwarzen Tüchern verhängt, darüber war ein gelb-grauer Davidstern aus Papier angebracht. Den Grund teilte Pfarrerin Natalie Broich zu Beginn des Gottesdienstes mit: Zur Feier des Israelsonntags trete der Chor der jüdischen Gemeinde auf. Es habe aber nach einem ähnlichen Auftritt im vergangenen Jahr Diskussionen in der jüdischen Gemeinde gegeben, ob der Chor in einer christlichen Kirche auftreten solle – den Anstoß gegeben hatten offenbar einige Fotos von Sängern unter dem Kruzifix. Sie habe daher ein Gespräch mit dem Rabbi der Gemeinde geführt. Das Ergebnis: Um den Auftritt des Chors zu ermöglichen, sei das Kreuz verhüllt worden.