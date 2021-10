Christopher Street Day in Düsseldorf : Demonstration unter dem Regenbogen mit 4000 Teilnehmenden

Stadtmitte Unter Corona-Bedingungen konnte der Straßenumzug zum Christopher-Street-Day am Samstag starten. Unerwartet viele und vor allem junge Demonstranten schlossen sich der Demo unter dem Motto „Solidarität hat viele Farben“ an.

Zum Christopher Street Day (CSD) in Düsseldorf haben nach Polizeiangaben rund 4000 Menschen mit einer farbenfrohen Demonstration ein Zeichen für Vielfalt und Respekt gesetzt. Damit waren die Erwartungen der Veranstalter um ein Vielfaches übertroffen worden: Sie hatten mit etwa 1000 Teilnehmern für die Kundgebung am Samstagnachmittag gerechnet.

Auffällig waren bei diesem CSD vor allem die zahlreichen jungen Menschen, die dem Wagen mit der Aufschrift „Love ist Love“ folgten. Viele dürften im Schüleralter gewesen sein, hielten Transparente hoch und forderten an diesem Samstagnachmittag lautstark mehr Anerkennung und Akzeptanz für alle Lebens- und Liebesformen. Eine der Demonstrantinnen ist Diana, für die diese Teilnahme am Christopher Street Day einen wichtigen Schritt für ihr Coming Out bedeutet.

Darum gehts Der Christopher Street Day (CSD) erinnert weltweit an die sogenannten Stonewall-Aufstände. Sie waren eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homosexuellen und Polizisten in der Christopher Street in New York 1969.

Doch den Veranstaltern des CSD ist neben dem Spaßfaktor auch an der Ernsthaftigkeit der Thematik gelegen, wie die Düsseldorfer CSD-Vorstandsmitglieder Kalle Wahle und Betti Tielker im Rahmen der Abschlusskundgebung verdeutlichten: „Der CSD ist vor allem auch eine politische Veranstaltung, und jede Woche zeigt sich, warum unser Engagement so wichtig ist“, sagte Kalle Wahle und verwies auf die kürzlich erfolgte Ablehnung der Glaubenskongregation, homosexuelle Paare zu segnen.

Er erwähnte zudem die Körperverletzung an einem jungen Mann, der in Düsseldorf eine Maske in Regenbogenfarben trug. Auch der Hauptwagen des CSD-Umzugs wurde in der Nacht vor dem CSD beschmutzt und beschädigt, die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte Betti Tielker. Vorfälle wie diese zeigten, so Wahle, dass in Politik und Kirche noch viel passieren müsse, um echte Gleichberechtigung für die LSBTIQ*-Community zu erreichen.