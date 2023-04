Freiherr, Top-Manager, Wahl-Düsseldorfer Macher, Genießer und Glückskind – Christoph von Wrede schreibt Autobiografie

Christoph Freiherr von Wrede ist ein Macher und Genießer, ein Glückskind. Und wurde doch auch mal vom Pech verfolgt. Der Mann war über Jahrzehnte ein Weltreisender und blieb doch Zeit seines Lebens heimatverbunden. Der weltgewandte Baron aus dem Sauerland gehört zu den Generationen, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben. Aber der Jurist gehört nicht zu jenen Menschen, die das Wirtschaftswunder der 1960er, 70er und 80er Jahre eher dienend erlebten. Stattdessen gestaltete der 85-Jährige während seiner Berufsjahre den lang andauernden Aufwärtstrend der Republik mit. Von Wrede war Top-Manager in Diensten des ehemaligen Stahl- und Handelsriesen Thyssen, der damals sein Sitz in Düsseldorf hatte. Lange Zeit lebte er mit Familie in der NRW-Landeshauptstadt. Und nach seinem Berufsleben entschied sich der Baron erneut für Düsseldorf als Wohnsitz. „Ich habe mich zwischen München und Düsseldorf entscheiden müssen und mich wegen vieler Kontakte für Düsseldorf entschieden“, sagt von Wrede.