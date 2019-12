Fanclub von von Fortuna Düsseldorf : Christen beten für Fortuna

Gabriele und Ulrich Schönfuß sind bekennende Christen. Foto: Tino Hermanns

Düsseldorf Familie Schönfuß möchte bei den teils auch körperlich ausgetragenen Spannungen zwischen den Anhängern unterschiedlicher Fußballclubs in und um die Stadien herum einen.

Nur Gott weiß, wie viele Stoßgebete die Fortuna-Anhänger in dieser Saison bereits Richtung Himmel geschickt haben. Die Anrufung höherer Mächte dürfte meist aus der Not heraus geboren sein, weil die Fans ihre Emotionen irgendwie in Bahnen lenken müssen. In unserer säkularisierten Gesellschaft ist es für viele ein Ausnahmefall geworden, zu beten und damit auf Gott zu vertrauen.

Nicht so für Gabriele und Ulrich Schönfuß. Sie sind bekennende Christen, beten regelmäßig und dass nicht nur für die Fortuna. Die Schönfuß‘ gehen offen mit ihrer Religiosität um und gründeten als eingefleischte Anhänger des höchstklassigen Düsseldorfer Kicker-Vereins den bisher einzigen christlichen Fortuna-Fanclub „Totale Offensive“. „Am 25. Mai 2013 haben wir das Champions League-Finale zwischen Dortmund und München gesehen. Im Rahmenprogramm rund um das Spiel wurde auch ein Beitrag über die ‚Totale Offensive BVB‘, also den christlichen Dortmund-Fanclub, gesendet“, erläutert Gabriele Schönfuß. „Das war sozusagen mein ‚Erweckungserlebnis‘. Vorher wusste ich nicht, das es so was überhaupt gibt. Jedenfalls habe ich direkt am nächsten Tag Kontakt mit der Fortuna aufgenommen.“ Das Ergebnis: Die „Totale Offensive“ der Fortuna ist ein anerkannter Fanclub. Bisher stehen 14 Namen in der Mitgliederliste. Beim BVB sind es mehr als 300.

Das Paar will bei den teils auch körperlich ausgetragenen Differenzen zwischen den Anhängern unterschiedlicher Fußballclubs in und um die Stadien herum einen. Dabei hilft, dass es bundesweit 14 „Totale Offensiven“ gibt. Auch beim 1. FC Köln. „Viele Leute auf der Straße und viele Ordner haben ganz erstaunt geguckt, als sie gesehen haben, dass FC und Fortuna-Fans einträchtig gemeinsam frühstücken“, so Gabriele Schönfuß lächelnd. „Bei aller Rivalität muss so etwas möglich sein. Wir sind doch alle Menschen.“ Gemeinsam mit den Kölnern besuchten sie auch eine Schiedsrichtertagung, um denen, die einen schweren Stand haben, Anerkennung zu zollen und Wertschätzung auszudrücken.“