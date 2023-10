Forschung in Düsseldorf Wie die Teilhabe an Kultur für alle funktionieren könnte

„Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben teilzunehmen.“ So steht es in Artikel 27 der UN-Menschenrechtskonvention. Aber wie weit ist es her mit diesem Recht, wenn eine Opernkarte auf den billigsten Plätzen 28 Euro (für Bezieher von Bürgergeld die Hälfte) kostet? Wenn ein Kino- oder Theaterbesuch für Menschen mit geringem Einkommen unerschwinglich ist? Gilt dann: Kultur für alle – außer für Arme? Dieses Thema erforscht die Kulturwissenschaftlerin Christine Stender von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und stellt erste Ergebnisse bei einem öffentlichen „Tischgespräch zu Kultur und Teilhabe“ vor.