Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Christine Rachner in den Landtag einziehen

Christine Rachner geht für die FDP ins Rennen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Christine Rachner kandidiert im Düsseldorfer Osten für die FDP um einen Posten im Landtag. Die Medizinerin macht sich ihre Expertise auch in der Politik zunutze.

Wer ist das? Christine Rachner, Jahrgang 1968, arbeitet als Anästhesistin am Sana-Klinikum in Gerresheim und kandidiert nun bei der Landtagswahl für die FDP im Düsseldorfer Osten. Zu den Liberalen kam Rachner vor mehr als zehn Jahren, als sie sich für den Erhalt eines Schulbusses in Knittkuhl einsetzte. Damals lernte sie auch Fraktionsvorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann kennen, mit der sie bis heute eine enge Freundschaft verbindet. Rachner hat seitdem Parteikarriere gemacht: Sie wurde in den Kreisvorstand der FDP Düsseldorf gewählt, seit 2020 ist sie gesundheitspolitische Sprecherin im Stadtrat, sitzt im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, im Jugendhilfeausschuss und im Gleichstellungsausschuss. Rachner hat zwei Kinder, 16 und 19 Jahre alt, lebt in Ludenberg und ist im Vorstand der evangelischen Stiftung Gerresheim Gemeinsam aktiv.

Wofür steht sie politisch? Ihre Expertise als Medizinerin macht sich Christine Rachner auch in der Politik zunutze, Gesundheit ist ihr wohl wichtigstes Thema – neben Digitalisierung und Bildung, wie sie selbst sagt. Diese Schwerpunkte und Überschneidungen der Themen setzt sie auch im Wahlkampf für den Landtag ein. So brauche es etwa mehr Digitalisierung in der Medizin, sagt die 53-Jährige. Auch Familienthemen liegen ihr am Herzen. So müssten Kindergartenplätze für jede Familie einfach erreichbar und beitragsfrei sein, sagt Rachner. Kitas bräuchten zudem deutlich flexiblere Betreuungszeiten für berufstätige Eltern. Beim Thema Bildung wolle sie zudem mehr Chancen für Weiterbildung und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt fördern. „Zick-Zack-Lebensläufe müssen normal sein“, sagt Rachner.

Welche Aussichten hat sie bei der Wahl? Christine Rachner steht auf Platz 45 der FDP-Landesliste – für einen Einzug in den Landtag müsste sie also voraussichtlich das Direktmandat in ihrem Wahlkreis im Düsseldorfer Osten holen.

(veke)